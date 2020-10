E l gobierno nacional formalizó el anuncio sobre el regreso de los transportes de larga distancia en vuelos, micros y trenes. Las conexiones internacionales, mientras tanto, deberán esperar al menos dos meses más, según se informó.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, junto con su par de Turismo, Matías Lammens, y la titular de la cartera de Seguridad, Sabina Frederic, confirmaron que la medida se publicará en el Boletín Oficial, y detallaron algunos requisitos básicos de los protocolos sanitarios por el coronavirus.

También señalaron que las rutas deberán contar con la aprobación de los gobernadores, y que paulatinamente irán habilitando cada vez más transportes. "La frecuencia irá creciendo de manera paulatina, si bien hoy no hay viajes, prepandemia eran más de 2.700 viajes por día que salían desde la ciudad de Buenos Aires, por eso en el marco de todo el país era una cantidad importante que paulatinamente iremos regularizando. Le dimos facultades a la CNRT para que vaya habilitando esas frecuencias a las distintas provincias y en función de que cada provincia acepte los ingresos determinados", aclaró Meoni sobre los ómnibus de larga distancia.

Durante el fin de semana pasado, las aerolíneas que operan en el mercado interno -Aerolíneas Argentinas, Flybondi y Jetsmart- reprogramaron la reanudación de sus vuelos regulares a partir del lunes 19 de octubre, según adelantó "Crónica". En esa fecha se cumplirán siete meses desde la suspensión de las operaciones regulares.

Entre las normas que incluye el protocolo se destaca que en el caso de los ómnibus de larga distancia los pasajeros que quieran viajar deberán tener la aplicación Cuidar con la validación, movilizarse con su propio equipaje, así como con cualquier tipo de abrigo para dormir, como frazadas. Lo mismo que en lo que se refiere a los servicios de comida y bebida, que quedan totalmente prohibidos.

"Entendemos que está todo dispuesto para que felizmente podamos retomar en la Argentina la posibilidad de tener conectividad", agregó Meoni.

Ezeiza, de cabecera

Con el Aeroparque porteño cerrado por refacciones, los vuelos se realizarán desde la terminal internacional de Ezeiza. Desde ese lugar se realizó el anuncio, y se explicaron algunas medidas tomadas en prevención por el Covid-19.

Se colocaron pantallas y puestos de atención personalizada, pero se evitarán las aglomeraciones, tanto así que aquellos que puedan y sepan podrán hacer el self check in en pantallas que se ubicaron en los estacionamientos, con el fin de que los pasajeros no ingresen a la terminal sino hasta último momento. También se instalaron cabinas desinfectantes en el acceso a la terminal por donde deberán pasar los pasajeros con sus valijas, las cuales deberán ser despachadas por ellos mismos.