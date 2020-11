La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento del ex titular de la Anses, Alejandro Vanoli, en la causa en la que se investigaba el presunto incumplimiento de deberes a raíz de la salida masiva de beneficiarios de jubilaciones a los bancos para cobrar el 3 de abril último, durante la pandemia de coronavirus en el país. La decisión fue adoptada por los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, que entendieron que no hay elementos para acusar a Vanoli de haber tomado una decisión administrativa orientada a violar las medidas dispuestas para hacer frente a la pandemia sino que, por el contrario, se intentó en aquellas disposiciones evitar la concurrencia masiva y desordenada a los bancos. Vanoli había sido sobreseído a principios de octubre por el juez federal Sebastián Casanello, pero esta decisión había sido apelada por el fiscal Guillermo Marijuan, que sostenía que al ex titular de la Anses le cabían responsabilidades penales por la concurrencia masiva de personas a los bancos. La causa había sido iniciada el pasado 15 de abril por una denuncia de la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) contra Vanoli y el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, por "provocar una intempestiva y generalizada ruptura del Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio" por la pandemia del coronavirus.