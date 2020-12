U na magistrada de un tribunal de Río de Janeiro fue apuñalada hasta la muerte por su ex marido frente a las tres hijas de la pareja en vísperas de Navidad. La jueza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, de 45 años, fue víctima de femicidio a manos de su ex pareja Paulo José Arronenzi, de 52 años, quien asestó múltiples puñaladas contra la mujer frente a sus tres hijas pequeñas en el barrio de Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río, informó la Policía. El hombre fue detenido inmediatamente en el sitio de los hechos. El homicidio, cuyas imágenes fueron ampliamente difundidas en las redes sociales, generó conmoción en Brasil. Según las autoridades, el sospechoso ya había sido denunciado en otras ocasiones por violencia machista y la jueza llegó a contar con escolta policial concedida por la Justicia, pero descartó el servicio posteriormente.

Fuerte repudio

En un comunicado, el Tribunal de Justicia del estado de Río de Janeiro lamentó "profundamente la muerte de la jueza". Por su parte, la Asociación de los Magistrados de Río de Janeiro (AMAERJ) y la Asociación de los Magistrados Brasileños (AMB) expresaron en una nota conjunta su "extremo pesar" por el "cobarde asesinato" y aseguraron que el crimen no quedará impune. "Ese crimen no quedará impune. El femicidio tiene el repudio vehemente de la sociedad brasileña. Brasil necesita avanzar. Lo que pasó en Barra da Tijuca es absolutamente inaceptable", señaló el presidente de AMAERJ, Felipe Gonçalves.

"El femicidio es el retrato de una sociedad aún marcada por la violencia de género. Necesitamos combatir este mal", señaló la presidenta de AMB, Renata Gil, quien expresó así su indignación y disgusto por el hecho delictivo. "Nuestra solidaridad con la familia y amigos de la jueza estatal Viviane Arronenzi, brutalmente asesinada, supuestamente por su exmarido. Tenemos que luchar contra este mal ".

En septiembre, Viviane había dejado constancia de lesiones personales y amenazas contra su ex marido. Incluso tenía una escolta policial, pero pidió sacarla más tarde a pedido de su hija. Estuvieron casados entre 2008 y 2020. Los agentes policiales que acompañaron al magistrado durante unos dos meses, dijeron que la jueza "era una persona muy tranquila y que nunca impidió que sus hijas vieran a su padre". "La llevabámos a ella y a los niños a ver a su padre. Las niñas se quedaban un rato y luego regresaban con ella", agregó uno de los policías que acompañaba a Viviane.

La magistrada fue apuñalada en la Avenida Raquel de Queiroz, en Barra da Tijuca, en la Zona Oeste, cuando las tres hijas de la pareja -dos gemelas de 7 años y una tercera niña de 9- se iban a la casa de Paulo, donde pasarían el día. Después de matar a su ex pareja, el asesino se paró junto al cuerpo, mirando a la víctima, hasta que fue detenido.

Números que duelen

Solo en los primeros seis meses de 2020, Brasil registró 648 casos de femicidio, pese a las restricciones implementadas entre marzo y junio para frenar el avance del coronavirus en el país. Asimismo, en las muertes que fueron clasificadas como homicidios intencionales pero que no fueron consideradas como femicidios, las mujeres asesinadas sumaron 1.861 entre enero y junio, frente a las 1.834 víctimas que perdieron sus vidas en el mismo periodo del año pasado.