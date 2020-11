Un vecino denunció haber escuchado a un policía decir con desprecio: "Dejalos ahí. Se meten en la droga y no se la aguantan", sobre el doble crimen de los cuñados Andrés Pizarro y Brian Soto en Rosario. Los vecinos escucharon entre 10 y 12 disparos. Pizarro recibió tres y Soto, nueve. "El que más tiros recibió agonizó un largo rato. Daba mucha pena, porque se quejaba y nadie hacía nada. La policía no dejaba que nadie se acercara", recordó otra vecina. El fiscal de Homicidios Gastón Avila descartó la hipótesis del robo. "Las dos víctimas tenían sus pertenencias, celulares y billeteras. Incluso su moto quedó en el lugar", dijo y agregó: "Podría decirse que sí (hubo ejecución). Los fueron a buscar para dispararles, sobre todo por la cantidad de balazos". En la zona no hay cámaras de videovigilancia. Los vecinos indicaron que el auto en el que se movía el sicario ya había sido visto el jueves por la tarde. Otros confiaron que el auto a las 5 de la mañana ya estaba estacionado a metros del pasillo donde vivían Pizarro y Soto, como haciendo guardia.