Un adolescente de 14 años fue asesinado ayer de un balazo, mientras otro de 15 resultó herido, y por el hecho detuvieron a cinco policías de la localidad cordobesa de Paso Viejo.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, en esa localidad del departamento de Cruz del Eje, donde un grupo de chicos se había reunido en un domicilio particular. Según las fuentes judiciales, en un momento de la reunión, uno de los adolescentes tuvo que ser trasladado al dispensario local porque habría consumido alcohol en exceso, y sus amigos se quedaron esperando fuera del establecimiento.

Siempre según los voceros, habrían comenzado a generar "algunos disturbios" y los empleados del dispensario se comunicaron con la policía local, que envió al menos dos agentes, que terminaron disparando a uno de los adolescentes, de 14 años y de nombre Joaquín, quien murió tras recibir un balazo, y a otro de 15 que resultó herido también por un disparo.

Ante el hecho, los vecinos y vecinas del lugar prendieron fuego un móvil policial. "Los chicos se habían juntado a tomar y a escuchar música, eran quince aproximadamente, y la policía pasó a eso de las 4 y 20 de la mañana, les dijeron que se fueran y ellos les dijeron que sí, que ya se iban. La policía dio vuelta a la plaza, volvió con otro patrullero más, los encerró y les empezaron a tirar, yo vivo enfrente, escuché todo", contó esta mañana a Cadena 3 Gloria, abuela de un amigo de las víctimas.

Según la mujer, "los chicos empezaron a gritar que le habían pegado a un chico, gritaban ‘ayuda, ayuda’, había dos heridos más, y la enfermera del dispensario no quería salir, no salió a atenderlos", afirmó la mujer, que además sentenció: "No molestaban a nadie, no se estaban drogando ni rompiendo nada".

Por el hecho los cinco efectivos involucrados fueron pasados a "situación pasiva", al igual que el jefe de zona de la comisaría local, según dispuso la titular del tribunal de conducta policial, Ana Becerra, mientras que horas después la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Fabiana Pochettino, dispuso la detención de esos policías por el supuesto delito de "homicidio agravado".

"Hubo enfrentamientos con vecinos, móviles policiales rotos, distintos inmuebles y mobiliario dañados. Todo es materia de investigación", indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) cordobés en un comunicado de prensa.