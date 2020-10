El gobierno de la provincia de Córdoba implementa desde hoy y por 14 días restricciones de actividades en seis departamentos en el marco de la pandemia, aunque algunos rubros anunciaron que no acatarán las medidas y seguirán trabajando como lo venían realizando. La Cámara de Gimnasios de Córdoba (CGC) informó que la intención es abrir: "Nosotros no somos rebeldes, defendemos nuestros puestos de trabajo, defendemos la salud y no aportamos ni un caso positivo en los 50 días que abrimos". Marcos Aguade, presidente de la CGC, explicó: "Los clientes de los gimnasios en general no se desplazan más de cinco cuadras a la redonda". Por su parte, gastronómicos de las Sierras Chicas, corredor que comprende localidades como Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos y Salsipuedes, afirmaron que "no cierra nadie" y adelantaron que marcharán en protesta.