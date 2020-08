El gobierno de Corrientes que encabeza el radical Gustavo Valdés dio marcha atrás con su anuncio de no cumplir el decreto que prohibió las reuniones sociales hasta el 16 de agosto, y finalmente lo acatará. Si bien el mandatario correntino dijo que el DNU le parece "contradictorio", sostuvo que seguirá "acompañando las decisiones que tome el gobierno nacional".

"Es un decreto contradictorio, yo coincido con el Presidente de la Nación, la gente no tiene que tomar a la ligera la pandemia. Vimos el último fin de semana relajamiento, hay gente que se está relajando", declaró el gobernador a medios locales, y consideró que "por DNU no se puede legislar materia penal, no se puede legislar materia electoral y eso trae contradicciones; pero coincidimos en que hay que endurecer el trabajo de la policía". "Nosotros estamos bien, En una situación sanitaria buena, sin circulación viral comunitaria, así que no hay razones para suspender las encuentros sociales y familiares", había dicho el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, un día antes.