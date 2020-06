E l Hipódromo de Palermo informó que el 31 de mayo se registró el primer caso positivo de Covid-19 en la Villa Hípica. Uno de los cuidadores que se desempeña dentro del predio se realizó un hisopado en el Sanatorio de la Trinidad, al que había asistido por una afección preexistente. De inmediato, el Hipódromo de Palermo activó el protocolo específico para afrontar este tipo de eventos, aislando y estudiando a las personas con las que tuvo contacto. También se realizaron tareas de desinfección en el stud donde trabaja y se programaron tareas de desinfección general en toda la Villa Hípica. El paciente, de 48 años, ya fue dado de alta y cumple con el aislamiento en su domicilio porteño

Sin turf hasta agosto

En la mañana de ayer se llevó a cabo la esperada reunión entre autoridades del gobierno bonaerense y una delegación integrada por representantes de distintos sectores del turf.

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, aclaró de entrada que no puede autorizar en lo inmediato las carreras porque rige el DNU presidencial que prohíbe los espectáculos deportivos, sean o no con público. Por lo tanto, estimó que la actividad podría reactivarse durante el mes de agosto. Sin duda, no era lo que esperaban escuchar los delegados hípicos, aunque no todas fueron malas noticias: se les confirmó que en breve se iba a saldar la deuda por el Fondo de Reparación y, sobre todo, se autorizaría la creación de plataformas propias para captar juego online y remoto, además de nuevas bocas de expendio.