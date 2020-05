M ientras los países europeos más afectados comenzaron a flexibilizar la cuarentena y gran parte de sus habitantes ya piensa en hacer vida normal, un grupo de inventores israelíes aportó una nueva solución: un tapaboca mecánico para salir a comer en restaurantes.

El invento en cuestión es un barbijo con una boca a control remoto que permite a los comensales comer sin tener que quitárselo. ¿Cómo funciona? Se aprieta una palanca, parecida al freno de mano de las bicicletas, para que se abra una ranura en la parte delantera de la mascarilla. Por allí pasa el tenedor o la cuchara con comida. Según los especialistas, podría reducir el riesgo de contagios en los bares.

"La mascarilla se abrirá mecánicamente a mano, de forma remota o automática, cuando el tenedor llegue a ella", indicó en un comunicado Asaf Gitelis, vicepresidente de Avtipus Patents and Inventions, la compañía al frente del proyecto, al mostrar el dispositivo en sus oficinas cerca de Tel Aviv. "Luego se puede comer, disfrutar, beber y al sacar el tenedor la mascarilla se cerrará y se estará protegido contra el virus y las otras personas que estén sentadas alrededor", continuó.

Para la empresa, el objetivo es fabricarla en unos meses y patentarla. Respecto del precio, estiman que se venderá a tres dólares, una cifra superior a la de las mascarillas simples que se usan en varios países.

Opiniones divididas

Al presentarla ante un grupo minúsculo en la ciudad de Tel Aviv, la nueva mascarilla generó distintos pareceres. "Creo que esta mascarilla, que me permite comer mientras la uso, es imprescindible", dijo Ofir Hameiri, un estudiante de 32 años. Sin embargo Ron Silberstein, un músico de 29 años, aseguró: "No creo que esta mascarilla pueda contener este tipo de helado, está chorreando por todas partes. No me gustaría volver a usarla".

Este nuevo invento israelí se conoce en medio de la flexibilización anunciada tras las medidas estrictas vigentes por semanas. Actualmente el país registra más de 16.000 enfermos y 270 fallecidos por coronavirus.

Una de las ideas que tienen los creadores es que este nuevo producto también se comercialice en Europa, sobre todo en los países que más afectó el Covid-19, como Italia, que ya levantó la cuarentena y permitió que restaurantes, bares y negocios reabrieran sus puertas.