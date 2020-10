En las últimas horas la tensión en Entre Ríos no parece descender. "Vamos a estar en la puerta hasta que salga el último de los ocupantes", señaló ayer Luis Etchevehere. Del otro lado, Dolores -su hermana- denunció "patoterismo y apriete".

El ex ministro del macrismo utilizó sus redes sociales para confirmar que no asistió a la audiencia del juez Raúl Flores -al cual recusaron- ya que "no puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido". En el mientras tanto, sectores que lo apoyan, como la Sociedad Rural Argentina, permanecen en las afueras del campo a la espera de una resolución.

Cabe recordar que Flores no hizo lugar al pedido del funcionario, razón por lo cual su hermana podrá permanecer en la estancia Casa Nueva junto a los integrantes del Proyecto Artigas.

"Lo de afuera es muy confuso, caracterizado por la violencia, el patoterismo y el apriete. Acá adentro estamos trabajando, pensando, concentrados, el Proyecto Artigas ya está en marcha", expresó Dolores Etchevehere, en diálogo con radio Rivadavia.

Dolores Etchevehere relató que le ofrecieron "un salvoconducto" para salir de la provincia porque su vida corría peligro, en el marco de la disputa familiar por la posesión de un campo. "Vienen personas que no conozco a increparme, a decirme que me dan un salvoconducto para salir de la provincia porque hay gente nerviosa ahí afuera y me puede pasar algo", dijo la mujer a radio Rivadavia.

El juez había pedido en las últimas horas a las partes que designaran una nómina de seis personas que podrían ingresar y salir del campo para poder llevar alimentos a ese lugar en disputa entre Dolores y sus hermanos Luis Miguel (ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri), Juan Diego y Arturo Sebastián, quienes se oponen a que en ese predio se desarrolle un emprendimiento agroproductivo.