L a guerra de los hermanos Etchevehere sumó ayer otro tenso capítulo en la disputa por un campo en la provincia de Entre Ríos que Dolores decidió ceder al movimiento social de Juan Grabois.

Con un lock out de Luis Miguel Etchevehere -ex presidente de la Sociedad Rural Argentina y ex ministro de Agroindustria del macrismo- bloqueando ingreso y egresos, ayer una marcha de manifestantes pro Grabois llegó hasta el frente de la amplia estancia, pero no tuvo contacto con el grupo del ex funcionario debido a la fuerte presencia policial.

En paralelo, otra movilización se organizó hacia la puerta de la Sociedad Rural en Palermo, de la que participó el propio Grabois y tuvo fuertes críticas hacia esa entidad del campo. Durante la tarde también habló Dolores Etchevehere, quien ayer declaró en diversas causas contra su hermano y su madre sobre la disputa del terreno.

En su mensaje, el dirigente de la CTEP aseguró que el Proyecto Artigas busca que "la tierra sea de quien la trabaja, en una patria que es la herencia común de los criollos, migrantes y pueblos originarios, y no de una minoría que, por la violencia y corrupción, se queda con todo frente a la genuflexión del Estado".

Además, Grabois definió al ex funcionario como "mafioso" "corrupto" y un "usurpador profesional", y señaló que, durante su gestión como ministro del gobierno de Mauricio Macri, "aplastó a los campesinos, chacareros y pequeños productores".

Barro

Por su parte, Dolores Etchevehere declaró ayer en forma virtual en una causa en la que se investiga "violencia de género" por parte de sus familiares. Durante la tarde confirmó que no aceptará un acuerdo ni el diálogo con el ex ministro del macrismo.

"Me dio pena ver a un ex ministro debajo de un toldo, pero con gente que lo vitoreaba con los pies en el barro", aseguró en diálogo con los medios que cubren las protestas en el lugar. "Ellos trabajan así, ensuciando desde el barro, que es su ambiente, generando confusión".

En ese marco, confirmó que la familia "le robó parte del terreno" a una escuela que quedó frente al predio en disputa, y pidió "el apoyo de la comunidad para terminar con los corruptos y mafiosos".