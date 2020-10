Los investigadores del ataque a balazos cometido contra una mujer en la localidad bonaerense de Cuartel V, de Moreno, sospechan que la ex pareja de la víctima, acusada del hecho, recibe ayuda los vecinos para permanecer oculto y prófugo de la Justicia en el barrio. Se trata de Justino Del Valle Ríos (39), de nacionalidad paraguaya, quien está acusado de intentar matar de cinco balazos a su ex pareja, Jéssica Fernández Argüello (28), quien se encuentra internada en grave estado desde el sábado último. Ríos permanece prófugo desde ese día y, según la pesquisa, pasó la primera noche tras el ataque en una pieza alquilada en la localidad de Cuartel V, lo que hace presumir a los investigadores que hay "gente del barrio que lo esconde", dijeron los voceros consultados. Se determinó que el lugar donde pasó la primera noche es una habitación alquilada a otro ciudadano paraguayo en Cuartel V, hasta donde llegó a bordo de una moto que se llevó de la casa de su hermano, donde hizo su primera escala luego del ataque. "Durante la madrugada, se retiró del lugar dejando la moto allí", detalló uno de los pesquisas, quien agregó que recientemente se halló en un jardín de una obra en construcción ubicada a seis cuadras de la casa que compartían con su ex pareja, una mochila con ropa que se cree que pertenece a Ríos. Los investigadores sospechan que ese fue el sitio donde el prófugo se escondió en las últimas noches. Es de difícil acceso. Por su parte, Argüello continúa estable, aunque en estado reservado, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. En las últimas horas le sacaron el respirador pero se lo volvieron a colocar porque le agarró taquicardia.