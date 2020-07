L as pericias en la computadora de Facundo Zaeta, el principal sospechoso del crimen de Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Kirchner, revelaron que el joven había ingresado en la web a una nota periodística sobre el procesamiento del ex funcionario en una causa por presunto lavado de dinero, así como también en un cuaderno encontraron anotaciones sobre las acusaciones que pesaban en su contra.

De acuerdo a lo probado en el expediente judicial, según publicó el portal La Opinión Austral, los investigadores pudieron determinar que el joven de 19 años había ingresado a una nota titulada "Procesaron a ex secretario de Cristina por lavado de dinero".

Asimismo, en un cuaderno se encontraron citas textuales escritas por Facundo Zaeta referidas al presunto involucramiento de Gutiérrez en un entramado de corrupción.

"Parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por aquella asociación ilícita fue recibido por Héctor Daniel Muñoz y Víctor Fabián Gutiérrez, y luego fue puesto en circulación en el mercado con el fin de aparentar un origen lícito", escribió el principal sospechoso del asesinato en su cuaderno.

De esta manera, se suman pruebas a la teoría que señala que hubo una premeditación en el asesinato y que el objetivo era obtener supuestas sumas provenientes del lavado de dinero. El expediente, que se encuentra en manos del juez Carlos Narvarte, está caratulado como "homicidio criminis causae, agravado por premeditación y alevosía".

Los abogados defensores confirmaron que apelarán y pedirán el cambio de carátula. Tras las torturas y el crimen del ex secretario privado de Cristina Kirchner, los jóvenes Facundo Zaeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón robaron 90.000 pesos, algunos electrodomésticos y una caja de habanos de la casa de Fabián Gutiérrez.

A partir del procesamiento y lo que testificaron sus amigos, se puede reconstruir lo que hizo el empresario el día antes de su muerte y lo que tenía pensado para los próximos días. "Me vas a tener que esperar hasta el lunes, estoy con lo de la mudanza todavía", le había dicho Gutiérrez el 1º de julio a un comerciante con el que esperaba hacer negocios.

Gutiérrez tenía pensado encerrarse con Facundo Zaeta desde el jueves hasta el domingo. "A mí no me ven hasta el lunes, porque por fin me junto con el pendejo de 19", le había confiado a un amigo el día antes del homicidio. El miércoles por la noche fue la cena de inauguración de la casa. Gutiérrez compartió una comida y algunas bebidas alcohólicas con sus amigos.