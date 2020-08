Abrieron finalmente ayer los comercios de avenida Avellaneda en Flores, pero cerró el 20% de los locales de ropa. Hace 50 años que la avenida Avellaneda se convirtió en uno de los centros comerciales más importantes de todo el país. Antes de la pandemia tenía 7.000 locales y daba trabajo a 35.000 personas. El desembarco del coronavirus lo cambió todo: el 20% de los comercios ya no reabrirá sus puertas.

La zona comprende casi 150 cuadras repletas de comercios. El centro es la avenida Avellaneda, pero en sus laterales hay cuatro o cinco cuadras repletas de locales de ropa. El 99% son locales de indumentaria, sólo hay muy pocos de bijouterie. Si bien hace un mes reabrieron las tiendas ubicadas en las cuadras laterales, hoy reabrieron todos los comercios ubicados sobre la avenida Avellaneda entre Bahía Blanca y Terrada.

Emiliano Iglesias, presidente de la Asociación de Comerciantes de avenida Avellaneda (Acoma), señaló a "Crónica": "Del total de 7.000 locales, un 50% es de argentinos y el resto pertenece a la comunidad coreana. Ambos sectores fuimos afectados por igual y la pandemia fue la estocada final, ya que nuestro sector textil venía muy golpeado en los últimos años. Un total de 1.800 locales no reabrirán, lo que significa la pérdida de 10.500 puestos de trabajo. Estimamos que un 25% no volverá a abrir, cada vez se ven más locales con el cartel de alquiler".

Si bien trataron de adaptarse a la venta online, muchos locales no pudieron. La App Estoy Cerca de la Fecoba es la más utilizada por los clientes, les permite buscar locales por rubro. Buscan destrabar los viajes y tours de compras a la avenida Avellaneda desde el interior del país.

"No pudimos reconvertirnos, con la venta online apenas se pudo recuperar el 10% de lo que se vendía. No hay economía en el mundo que aguante una pandemia. Encima, al ser un polo mayorista, el 80% proviene del interior del país, prohibidos por la pandemia y ahora no puede llegar. Abrimos de lunes a viernes de 11 a 18 horas. La semana próxima tendremos una reunión con el gobierno porteño y la Federación de Comercio (Fecoba) para destrabar los tours de compras que vienen del interior, la apertura de locales los sábados y trataremos el tema manteros, que son una competencia desleal", señaló el presidente de la Asociación de Comerciantes de avenida Avellaneda.