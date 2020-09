L os abogados de la madre de Facundo Astudillo Castro denunciaron hostigamiento por parte de la Policía Bonaerense, luego de que uno de ellos recibiera una carta documento de un comisario retirado para que deje de vincular a la policía con el caso y a otro le estacionaran una patrulla a metros de su domicilio. "No creo más en las casualidades. Vamos a pedir una medida de protección federal. Le asignamos a esto una gravedad inaudita y estamos preparando la presentación para tener protección", dijo el querellante Luciano Peretto al referirse a la presencia de una patrulla policial en la puerta de su casa, en Pedro Luro. Ese episodio fue expuesto por la mamá de Facundo, Cristina Castro, en su cuenta de Twitter: "Muy harta de tanto acoso, les gusta perseguirnos, pararse en nuestras entradas, no saben que no tenemos miedo, hoy le tocó a Luciano, mi abogado, la Bonaerense esperando que salga de su casa. Seguiremos denunciando, lástima antes por lo menos les tenía respeto, hoy ni eso".

La publicación, acompañada por una foto de la camioneta policial, generó el repudio de distintos sectores, entre ellos de la CTA Bahía Blanca, que mediante un comunicado consideró que "la Bonaerense comenzó su campaña de intimidación". La organización gremial consideró que la presencia de la patrulla frente al domicilio del abogado pretende "atemorizar y quebrantar el reclamo de justicia y castigo a los culpables", por lo que expresa la "solidaridad" y el compromiso en la "lucha" para llegar a la "verdad y justicia por Facundo".

Por su parte, el otro querellante, Leandro Aparicio, reconoció que recibió una carta documento del comisario inspector retirado de la Policía Bonaerense Miguel Ángel Reynoso para que se "abstenga de realizar actos o expresiones que resulten ofensivas y agraviantes hacia los integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires" en relación al caso Facundo Astudillo Castro.

El remitente de la carta, quien integra la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires (Apropoba), le advierte además que "de continuar con su inadmisible proceder" acudirá a la Justicia. "No pienso gastar 700 pesos en contestar la carta documento", dijo Aparicio, quien agregó que esta acción se suma "al patrullero frente a la casa de Peretto y a que apuran, aprietan y siguen a los amigos de Facundo todos los días". Presentarán un hábeas corpus, no sólo por los últimos episodios en los que, según dijo, fueron víctimas, sino también a raíz de reiteradas amenazas que sufrieron "al menos cuatro testigos que declararon en el marco del expediente". "Hay al menos cuatro testigos amenazados, pero también existe una intensa persecución por parte de la policía que están padeciendo los chicos que integran el Semillero Cultural de Luro, al cual pertenecía Facundo", explicó Aparicio.

El cadáver de Facundo fue hallado el 15 de agosto pasado en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri. Los querellantes, al igual que la madre, sostienen desde el inicio que la Policía Bonaerense fue la responsable de la muerte del joven y de montar un operativo posterior de encubrimiento