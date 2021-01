Luego de una temporada intensa en cuanto a materia informativa y sanitaria, Cristina Pérez decidió tomarse vacaciones en un lugar paradisíaco y al que sólo las personas muy exquisitas podrían darse el lujo de arribar. "Somewhere over the rainbow", escribió la compañera de Rodolfo Barili en el ciclo de Telefé. ¿Qué quiere decir esta frase que compartió Cristina Pérez? "En algún lugar, sobre el arco iris". De hecho, esta frase es el título de una famosa canción que integra la lista de temas de "El Mago de Oz". Así las cosas, la periodista disfruta de su tiempo libre antes de regresar a su vida rutinaria y a los trabajos que conforma tanto en Radio Mitre como en la tele. La periodista vive en una propiedad horizontal de categoría que, entre otras comodidades, tiene un amplio gimnasio al que recurre varias veces a la semana, sin necesidad de salir del complejo. En su cuenta de Instagram comparte con sus seguidores sus rutinas fitness que apuntan a llevar una vida saludable. Todo indicaría que combina sol, descanso y muchos ejercicios para endurecer brazos, piernas y abdomen. Eso sí, después de su última relación de pareja, sigue solita y no sé si se habrán dado cuenta, pero cambió el look y se dejó crecer el cabello.