La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner replicó ayer un posteo de la legisladora porteña del FdT Lucía Cámpora, que cuestionó al bloque que responde a Horacio Rodríguez Larreta en Legislatura porteña durante el debate de proyectos en el contexto de la pandemia. "Mirá este hilo de Lucía Cámpora, y te vas a sorprender tanto como yo de las cosas que hace el macrismo en la Legislatura, que responde a Rodríguez Larreta, y que nadie se entera", exhortó Cristina. La publicación de Cámpora se dio a propósito de la polémica que se vivió en Diputados frente a la sesión convocada por el oficialismo, sobre la cual JxC exigió participación presencial. "No hace falta aclarar que en la Legislatura ese delirio no se les ocurrió ni a ellos mismos y ya vimos que la virtualidad no les es un problema para tratar las leyes de fondo", completó.