El viaje de Mauricio Macri a Europa, adonde viajó con su familia en su carácter de titular de la Fundación FIFA, sigue generando revuelo. Parte del oficialismo salió a cuestionar el viaje en momentos en que la mayoría de los argentinos tiene sus movimientos restringidos por la pandemia.

Máximo Kirchner indicó que "Macri tiene todo el derecho de viajar con su familia por el mundo. Después de todas las causas que tuvo en la Argentina, ¿qué miedo puede tener el ex presidente a que el Poder Judicial le haga algo? Creo que hace lo que le gusta, que es hacer turismo. Es mucho mejor turista que presidente".

También apuntó contra Macri por su periplo europeo el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán. Se refirió a las declaraciones que hizo Macri al llegar a París, cuando indicó que allí "se vive con libertad y responsabilidad". Aseguró que "forma parte de esa línea de pensamiento que tiene adhesiones en los anticuarentena declarados, como Donald Trump o Jair Bolsonaro, que manifiestan ese negacionismo y plantean que el virus debería hacer su trabajo, afectar a quienes tenga que afectar, matar a quienes tenga que matar y que se salve quien se tenga que salvar".

La Unión Europea tiene cerradas sus fronteras para quienes viajan con pasaporte europeo, pero Macri pudo ingresar porque posee nacionalidad italiana. El viaje incluso generó que un abogado, Daniel Igolnikov, presentara una denuncia judicial al sostener que el ex mandatario no debería haber viajado, porque al hacerlo violó la cuarentena. "No hay excepciones con el aislamiento", aseguró el denunciante.

Habrá un escrache

Macri estará en cuarentena algunos días en París y luego viajará a Zurich, Suiza, para cumplir sus funciones como titular de la Fundación FIFA. En el medio, se trasladará a la pequeña comuna de Ramatuelle, cantón de Saint-Tropez, en la Costa Azul, junto al Mediterráneo.

En la capital francesa, mañana un grupo de argentinos que viven allí, nucleados en la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, hará un acto de repudio a la presencia de Macri. La protesta será en la explanada de los derechos humanos de Trocadero, a los pies de la famosa Torre Eiffel, símbolo de la Ciudad Luz, y los argentinos de ese colectivo piden que se lo declare "persona no grata" en Francia. Aseguran que "ha ignorado las consignas nacionales de confinamiento e incluso la normativa de excepción de las restricciones de ingreso a Francia".

En la interna del PRO, el viaje profundiza el alejamiento de varios dirigentes que antes se referenciaban en el ex presidente y que ahora miran hacia el 2023 a través de las figuras de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.