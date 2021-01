L ola Latorre vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez por criticar "Playa", tema de Tini Stoessel que se encuentra en su nuevo álbum. La joven se mostró en sus historias de Instagram escuchando la canción y escribió: "La intro de esta canción no tiene sentido". Eso sí, todo cambió cuando empezaron a correr las estrofas, y Lola se echó a cantar: "Vámonos pa’ la playa, tú solito conmigo; nadie más sabrá ni dónde estás ni dónde estoy. Sígueme donde vaya...".

Rápidamente, su comentario se hizo eco en las redes y los fanáticos de la artista salieron a defenestrarla. Tal es así que su nombre se volvió tendencia en Twitter por la gran cantidad de mensajes en su contra. "¿Cómo se atreve a bardearle una canción? No sos Beyoncé"; "Definitivamente tiene mi odio"; "Nada de lo que sale de la boca de Lola Latorre tiene sentido", fueron algunos de los comentarios en el mundo virtual. Sin embargo, a los pocos minutos la hija de Yanina borró el posteo y aclaró que se trató de un error: "Chicos, ¿se pueden calmar todos en 3, 2, 1, todos? Me están bardeando porque el p... autocorrector me puso cualquier cosa. Amo el tema, si no, no lo estuviese escuchando. La p... madre, le buscan el pelo al huevo a todo". Aunque su descargo no bastó para los fans de la ídola pop ya que continuaron con las críticas hacia ella y hasta aseguraron que no creían su aclaración. Recordemos que Lola Latorre el año pasado protagonizó uno de los escándalos del 2020 por una desafortunada broma dedicada a Nacha Guevara, también cuando participó en una fiesta clandestina en un campo en Mercedes. Desde que se divulgó la noticia, la familia Latorre inició una férrea defensa, al punto de acudir a Fernando Burlando, quien salió en diversos medios de comunicación a justificar ese accionar. Lo llamativo de todo esto se centra en que las versiones fueron muy confusas, dado que un principio sostuvo que la joven estaba en una quinta con su novio, después aseveró que se encontraba en su casa y que salió pasada la una de la mañana a buscar a una amiga.