O tro asesino al volante, circulando esta vez por el barrio porteño de Caballito. En plena madrugada, y cuando lloviznaba sobre la ciudad de Buenos Aires, un joven con antecedentes por robo cruzó a alta velocidad un semáforo en rojo, chocó otro automóvil y le causó la muerte a ese conductor.

El sobreviviente, de 23 años, sufrió politraumatismos y debió ser trasladado al Hospital Durand, quedando imputado por "homicidio culposo" dado que cruzó el semáforo en rojo y con exceso de velocidad, según se puede ver en las cámaras de tránsito. Incluso las primeras pericias indicaron que el examen de alcotest dio resultado positivo.

Todo ocurrió en el cruce de las avenidas La Plata e Independencia por el choque entre un Audi A4 y un Chevrolet Prisma. El impacto entre ambos vehículos fue tal, que ambos terminaron sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, que es la continuación de Independencia en dirección al oeste. Al lugar se trasladó personal del Grupo Especial de Rescate (GER) de Bomberos de la Ciudad y ambulancia del SAME. El médico confirmó la muerte del conductor del Prisma en el lugar.

El conductor del Audi tenía un antecedente por robo y otro por resistencia a la autoridad, mientras que el auto que conducía tenía los papeles en regla con cédula azul a su nombre. Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 21 a cargo de Marcos Andrés Fernández, que lo imputó por homicidio culposo.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fue facultada para solicitar la suspensión transitoria de la licencia de "conductores temerarios" y que los mismos se sometan a un nuevo examen psicofísico, a fin de determinar su aptitud actual para conducir.

Si el "conductor temerario" en cuestión no aprueba la reevaluación psicofísica, la autoridad jurisdiccional expedidora podrá mantener la suspensión. No se comunicó cuántas posibilidades de repetir el examen tiene el titular de la licencia. Lo que sí quedó claro en el artículo 3º de la disposición es que, si el conductor suspendido no se presenta a rendir un nuevo examen psicofísico dentro de los cinco días hábiles posteriores, la autoridad jurisdiccional expedidora podrá proceder a inhabilitar preventivamente al conductor.

"Manejar no es un derecho, es una responsabilidad. No podemos aceptar que personas que sean imprudentes al volante pongan en riesgo su propia vida y la de los demás. Estamos tomando todas las medidas necesarias para evitar siniestros viales", resaltó Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.