H oy se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad hormonodependiente que suele traer graves problemas a las mujeres, sobre todo a aquellas que tienen el anhelo de ser madres. Sin embargo, hay historias de vida que indican que a pesar de tener este problema, existen mujeres que lograron el objetivo de tener un hijo.

Uno de esos casos es Paz, quien convivió por años con esta enfermedad y tras más de 10 operaciones en distintos momentos, hoy es una feliz madre de dos hijos (Bruno, de 10, y Ciro, de 5). La mujer, oriunda de la provincia de Santa Fe, le dijo a "Crónica" que "siempre tuve endometriosis y todo comenzó con períodos de mucho sangrado, mucho dolor y cuando el doctor me hizo estudios de sangre y ecografía, salió que tenía esta enfermedad. A mi primer hijo lo empecé a buscar cinco años antes de lograrlo, porque en ese momento tuve una operación grande y tuve que esperar tiempo por una medicación que me tuvieron que dar. Me costó mucho tenerlo, de hecho me operaron seis veces antes de tenerlo, y tras la última vez que me intervinieron, hice el tratamiento (por inseminación) y quedé embarazada de Bruno a los dos o tres meses".

Sin embargo, la felicidad de ser madre otra vez se vio "oscurecida" por la reaparición de la endometriosis en su vida: "La enfermedad existe y puede volver a aparecer, después de tener a mi primer hijo, me operaron varias veces más y recuerdo que cuando volví a quedar embarazada, tenía pequeños focos de endometriosis. Mi médico me preguntó qué quería hacer, porque a esa altura había hecho cinco tratamientos de alta complejidad (para buscar a su segundo hijo), como tres ICSI y dos transferencias de embriones congelados. Cuando el médico me consultó por los focos, le dije que iba a esperar, me hice la transferencia y al subir al avión para ir a España, donde mi marido se iba a un master por dos meses, me enteré de que los resultados dieron negativos".

Paz agregó que "al otro día de enterarme de la noticia me vino el período y ahí es como que me relajé e hice mi vida en España. Volvemos a los dos meses y cuando voy a la nutricionista, me dijo que estaba bajando de peso despacio pero que me crecía la panza. Me preguntó cuándo era la última vez que había menstruado y como soy colgada no recordaba mucho, por eso, me fui rápido a la clínica a hacerme los análisis y estaba embarazada. Se dio de manera natural y creo que un poco se dio porque no pensaba tanto y otro porque como a una le preparan como una bomba hormonal cuando se somete a un tratamiento, algún residuo de medicación pudo haberme quedado adentro".

En la actualidad y con la felicidad a cuestas, Paz finalizó diciendo que "nunca tuve una sensación de tristeza cuando no se daba, porque siempre creí que en algún momento se iba a dar. Me mentalizaba para arrancar de nuevo y seguía adelante".