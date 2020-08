En la localidad bonaerense de Olavarría, más de cuarenta víctimas de delitos sexuales exigen respuestas a las autoridades judiciales, ya que en la mayoría de las causas los agresores continúan en libertad o ni siquiera han sido imputados. La UFI 4 de Olavarría, encabezada por Patricia Serrano, es una de las dependencias judiciales que están en el ojo de la tormenta. Un reflejo de ello es la denuncia que realizó Sofía el 1º de julio del año pasado por abusos sufridos por parte de su hermano mayor. La mujer, de 29 años, reveló que "a las pocas semanas me dijeron que me iban a hacer una pericia psicológica, pero jamás me notificaron. En octubre y en enero pasó lo mismo". Por si fuera poco, me dijeron que la causa estaba cerrada porque nunca me presenté a las pericias", señaló la joven. El 20 de agosto pasado le asignaron la mencionada instancia, pero "un día antes me avisaron que estaba suspendida". La misma fiscalía tiene a su cargo la causa por abuso sexual de una adolescente, de 14 años, quien habría sido sometida sexualmente por su vecino, cuando tenía 11 años. Andrea, su mamá, reconoció que "la cámara Gesell tardó un año, muchísimo tiempo para un menor. A los 6 meses tendría que haber salido la imputación, pero todavía no la hay". Madre e hija debieron cambiar de domicilio ante las amenazas del círculo íntimo del denunciado. Pero no es nada en comparación al tormento de la menor, que intentó en repetidas ocasiones quitarse la vida.