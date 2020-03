L os famosos siguen tomando las medidas preventivas para evitar el contagio de coronavirus y mucho más seriamente en nuestro país desde que el presidente hizo el anuncio el domingo de suspensión de muchas actividades, incluidas las clases. Y, en toda Latinoamérica, los artistas siguen dando el ejemplo.

El cantante Ricky Montaner y su novia argentina, la actriz Stefi Roitman, comenzaron su cuarentena juntos, y el artista venezolano subió a sus redes un video donde se lo ve conla actriz, cantando y bailando, pero también generando conciencia de la importancia de la distancia social. Algo similar hizo el reggaetonero Daddy Yankee, que, en un video en el que cuenta cuánto se le dificulta quedarse en su casa, muestra que decidió aislarse en su "casa acuática", como llama a su yate de lujo. Al menos en el agua, nadie se le va a poder acercar a pedirle una foto, ¿no?

Nicolás Vázquez hace unos días debió ser hospitalizado por una infección que sufre en el codo. Y desde allí llevó tranquilidad a sus seguidores por su estado de salud, al mismo tiempo que decidió dar un mensaje importante: "Si recién llegás del exterior no te queda otra que meterte en cuarentena. Lamentablemente, mucha gente no lo hace. Cree que no le va a pasar a él y se lo pasa a otra persona. No es solamente estornudar, es lo que tocás, adónde vas... No podemos, bol..., lo digo porque lo escucho acá, hablo con gente que sabe", explicó con el conocimiento que tiene de lo que comentan los médicos y enfermeros dentro del nosocomio. En tanto, Flavio Mendoza realizó una reflexión sobre la pandemia que azota a todo el mundo. "Qué casualidad que el coronavirus viene de un animal. Ellos se están rebelando por tanta crueldad que les hacemos y estoy harto de todos los pel... que hacen jodas y los que se hacen los informativos y suben cosas", dijo, sin bromear. Además, expresó que "siento una gran pena por nuestro mundo: lo estamos destruyendo y yo no traje a mi hijo para que esto suceda". Para cerrar, contó que cuando llegó de viaje recientemente "bajé del avión y mi familia no me saludó por miedo al contagio". Sano pero solidario se mostró Cabito, que en sus redes escribió unas palabras dirigidas a sus vecinos de zona norte: "Si sos mayor o por algún motivo sos factor de riesgo, escribime ,que te hago las compras. Voy personalmente, si me seguís es porque seguramente me conocés, lo digo para que te sientas seguro/a". Y la noticia que sorprendió a todos es que otro actor de fama internacional se suma a Tom Hanks en la lista de infectados con coronavirus. Se trata de Idris Elba, quien anunció a través de un video en Twitter que decidió hacerse un test a pesar de no tener síntomas, ya que estuvo en contacto con alquien que tenía el virus. "Hasta ahora no tengo síntomas, pero estoy aislado. Los mantendré al tanto de cómo siga. Manténganse positivos y no entren en pánico", detalló el actor elegido como el "más sexy del mundo" en 2018.