Una fuerte explosión se produjo ayer en una planta de tratamiento de aguas residuales en el área industrial de Avonmouth, cerca de Bristol, en el Reino Unido. La policía británica reportó al menos cuatro muertos. Mark Runacres, inspector jefe de la policía de Avon y Somerset, dijo que una quinta persona resultó herida durante la explosión, pero que no se cree que su vida esté en riesgo. También dijo que el incidente, definido como "serio", no estaba relacionado con un ataque terrorista pero que no especularía sobre la causa de la explosión. Los servicios de emergencia dijeron que el estallido ocurrió en uno de los tanques de químicos en el centro de reciclaje de agua de Wessex Water en Bristol. Y Runacres detalló que el depósito contenía "biosólidos tratados antes de ser reciclados" como fertilizantes orgánicos. "Puedo asegurar a los vecinos de la zona que no hay ningún riesgo para su seguridad tras el suceso de hoy", declaró.