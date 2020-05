En tiempos de cuarentena obligatoria por la pandemia del nuevo coronavirus, el universo de las redes sociales ha incrementado como nunca antes su caudal de usuarios. Aplicaciones como TikTok o Instagram, donde sobresalen las cuentas de memes, han logrado colocar al humor por sobre las noticias negativas. ¿Pero quiénes están detrás de estos perfiles que día a día les sacan una sonrisa a millones de argentinos?

El Cosito del Visto

@elcositodelvisto

2,8 millones de seguidores

Gastón Rigoni tiene 23 años, reside en Paraná, Entre Ríos, estudia la licenciatura en Kinesiología, y hace cinco años que arrancó con El Cosito del Visto, con más de 2,8 millones de seguidores. "Cuando empecé era otro tipo de humor, pero siempre tuve el mismo objetivo: hacer memes de una situación cómica", señaló a este medio el joven, quien afirmó que "la gente que me sigue se siente como parte de la cuenta".

"Muchos me dicen que no duermo porque estoy las 24 horas publicando memes. Pero lo cierto es que soy una persona a la que le encanta estar al tanto de todo, encontrar lo último, lo más viral o las tendencias. Y eso me lleva a quedarme colgado con todo lo que pasa a mi alrededor", destacó Rigoni, quien caracterizó a "Crónica" como el medio que más humor les pone a las noticias. "Tiene su contenido que lo hace diferente al resto, como nosotros", dijo y reconoció que sus fanáticos se han llegado a tatuar el logo del Cosito del Visto.

Al Pedo

@Al__pedo

2,6 millones de seguidores

El influencer que maneja esta reconocida cuenta se llama Emmanuel Gorjón y es el rey de encontrar personajes virales. Junto con su "army", logró hallar diferentes personas que en algún momento fueron noticia o protagonizaron un acontecimiento que quedó registrado en la historia, como Daniel Frasca, un inspector de colectivos -más conocido como "el atendedor de boludos"-, que en 2007 insultó a un periodista de Crónica TV.

"La dinámica de la búsqueda es proponerles a mis seguidores encontrar al protagonista de un video o meme en particular. Ellos me envían las pistas que van encontrando hasta que damos con la persona o algún familiar directo, y les pedimos que nos mande un saludo", señaló Gorjón, quien reconoció que con su perfil logró varias cosas, como ser nominado al Martín Fierro Digital como el más interactivo en Instagram.

El Kaiser

@elkaiseroriginal

650 mil seguidores

Por último, Federico Tuñón, juninense que actualmente vive en La Plata, expresó: "Empecé con Twitter y cuando empezó el furor de Instagram me pasé a esa plataforma, donde logré que me siguieran Lionel Messi, Ángel Di María, entre otros. Por la pandemia sumé más de 100.000 seguidores, lo que significa que la gente busca distracción, entre tantas noticias terribles", dijo el joven, conocido por hacer humor con el fútbol.