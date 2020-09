El abogado que representa a la familia de Valentino Blas Correas, el joven asesinado en un control policial en agosto último cuando se movilizaba con amigos en un auto en la ciudad de Córdoba, rechazó la versión que aportó en su indagatoria el efectivo acusado de disparar y consideró que, con ese testimonio, pretende "desviar la investigación". El abogado Alejandro Pérez Moreno cuestionó la indagatoria del policía Lucas Gómez (35), quien permanece detenido en el marco de la investigación, y aseguró ante la Justicia que no quiso matar a Correas (17) sino que quiso hacer su trabajo porque se veía "en una situación de peligro inminente" y que disparó porque primero escuchó tiros y pensó que lo estaban atacando. "Dice que no quiso matar, entonces por qué plantan el arma. Por qué dispara a lugares letales del auto. No solamente mató a Valentino, sino que otros dos proyectiles impactan en un apoyacabeza y en una capucha", afirmó Pérez Moreno.