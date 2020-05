El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió de que, si no se lleva a cabo una adecuada gestión de desescalada y se relajan las medidas de distanciamiento social, "el riesgo de volver al confinamiento es muy real", mientras cada vez más países están aliviando las restricciones por la pandemia de coronavirus. La OMS recomendó que el alivio a las restricciones que han tomado los países para mitigar la expansión del Covid-19 debe hacerse por fases. El riesgo existe "sobre todo si los países no consiguen gestionar con sumo cuidado la transición y no lo hacen utilizando un enfoque por fases", advirtió Tedros. La OMS insistió en que antes de aplicar medidas de alivio de cuarentenas y otros confinamientos debe garantizarse que haya una adecuada gestión de los posibles casos importados y que la opinión pública está bien informada sobre las medidas tomadas por el Estado.