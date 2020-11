Los principales dirigentes del PRO mantendrán hoy su primera cumbre presencial desde que se declaró la pandemia de coronavirus, en la que buscarán cerrar frentes internos cara a cara y trabajar en la unidad del partido, que mostró diferencias en los últimos meses.

"Necesitamos una conversación fluida para resolver tensiones y para organizar cosas internas del partido, y un canal para debatir una solución a todos los temas que no sea a través de los medios", explicó uno de los invitados a la cumbre pautada para las 18 y que se hará "al aire libre". Estarán el ex presidente Mauricio Macri, la presidenta del partido, Patricia Bullrich y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También estarán los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús) y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y máximos referentes parlamentarios del partido.