C on el objetivo de fortalecer el trabajo mancomunado para llegar a los chicos y adolescentes que no tienen o han tenido escaso nivel de contacto con la escuela, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, recibió ayer a sus colegas porteña, Soledad Acuña, y bonaerense, Agustina Vila. "Planteamos llevar las escuelas a los hogares para no exponer a las poblaciones más vulnerables", sostuvo Trotta.

El funcionario planteó que "la solución no es readecuar e insistir en una propuesta que no resuelve las cuestiones pedagógicas y sociales que debemos atender. Ofrecimos desplegar el programa nacional Acompañar, acordado en el marco del Consejo Federal de Educación, que la ciudad ha votado favorablemente, para desarrollar políticas socioeducativas concretas en los hogares de barrios populares y villas".

Acuña, por su parte, manifestó que el gobierno porteño presentará nuevamente el protocolo para que los chicos sin conectividad empiecen a cursar en escuelas, pero modificado a partir de las observaciones que la comisión ad hoc del Ministerio de Educación de la Nación hiciera el último miércoles, con relación a los puntos incumplidos en el documento. No obstante, Trotta sostuvo que "más allá de las inconsistencias pedagógicas, no están dadas las condiciones como lo informara la cartera de Salud respecto de la circulación de Covid-19 en la jurisdicción".

La nueva propuesta será analizada por la comisión ad hoc, aunque la cartera educativa nacional entiende que el enfoque "es errado" y propuso como alternativa conformar una mesa de trabajo AMBA para fortalecer la presencia en los barrios más vulnerables en articulación con las organizaciones sociales y la sociedad civil.

Desde la cartera educativa nacional también se indicó que "el protocolo de regreso seguro y gradual a las aulas requiere preparación y coordinación interjurisdiccional. Se contemplará el tratamiento de cuestiones vinculadas a la movilidad habitual de docentes y estudiantes entre la provincia de Buenos Aires y CABA".

La zona del AMBA cuenta con 15.000 escuelas con más de 4 millones de alumnos/as (educación común, especial y jóvenes y adultos), a los que se suman más de 800.000 estudiantes universitarios (grado y pregrado) y miles de docentes, auxiliares y otros trabajadores en el eje de la escuela, por lo que la movilidad constituye un elemento esencial a considerar para cumplimentar los objetivos pedagógicos y el retorno a las aulas.