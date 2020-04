F ernando Gago cumplió 34 años y lo celebró de una manera "alejada" del fútbol: en familia y en plena cuarentena, como el resto de sus compañeros y sin distinguir el deporte.

Vale recordar que Pintita comenzó mal el año, ya que en el duelo entre Vélez y Aldosivi sufrió una nueva lesión, en este caso la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Fue operado, y si bien el futbolista del Fortín pensó en el retiro, por los contratiempos que le ocasionaron las distintas lesiones, está realizando la rehabilitación correspondiente.

En las redes sociales pudieron observarse fotos y videos de Gago rodeado de su esposa Gisela Dulko y sus hijos, a pura sonrisa, el día que el mediocampista, ex Boca y el Seleccionado argentino, entre otros, festejó sus 34 años. En su casa, como corresponde, ya que se encuentra en pleno aislamiento social, como ocurre en todo el país.

¿Y su futuro?

Teniendo en cuenta que recién podría estar volviendo para septiembre (o más), y que las medidas que se tomaron desde la FIFA, por la pandemia del coronavirus, que impide realizar la actividad, obligan a los clubes a no interrumpir los contratos más allá de junio, Gago recibió una buena noticia desde su club actual: Vélez. Se debe a que Mauricio Pellegrino, ex futbolista del Fortín, asumirá como DT cuando terminen de solucionar un tema de papeles con la salida de Gabriel Heinze, y ya le habría comunicado que lo quiere en la próxima pretemporada, dejando en claro que querrá contar con él. De todas maneras, hacer futurología sobre la vuelta al fútbol es imposible...

Muchos saludos

Sin dudas, Gago dejó buenos recuerdos en donde jugó. Las redes sociales estuvieron invadidas de mensajes de "Feliz cumpleaños", de parte de hinchas de Boca, y también fueron muchos "neutrales" los que le dejaron unas palabras de aliento, seguramente por su paso en el Seleccionado. Y varios de sus ex compañeros (ver aparte) también lo saludaron con afecto.

Así las cosas, Gago tuvo la posibilidad de compartir su día en casa y en familia, algo que un futbolista muchas veces no puede por sus diversos compromisos (viajes, concentraciones). En plena etapa de rehabilitación, y producto de la cuarentena, otra deportista como Gisela Dulko (ex tenista) lo disfrutó, al igual que sus hijos. Ahora seguirá con la puesta a punto, una vez más, para no rendirse y de esta manera volver a pisar un campo de juego.