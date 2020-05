La Cámara Federal de Casación Penal rechazó conceder prisión domiciliaria por la pandemia de coronavirus al condenado Claudio Minnicelli, cuñado del ex ministro Julio De Vido, en la causa que investigó hechos de contrabando en connivencia con ex funcionarios de la Dirección General de Aduanas. Por mayoría, la sala I del máximo tribunal penal declaró "inadmisible" un recurso presentado por la defensa de Minnicelli contra un fallo del Tribunal en lo Penal Económico (TOPE) 2, que sostuvo que la sola pertenencia al denominado "grupo de riesgo" no alcanzaba para obtener el beneficio. "Las discrepancias valorativas expuestas por la parte impugnante sólo reflejan que no se comparten los fundamentos brindados por los jueces de la instancia previa, mas esa circunstancia no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad", sostuvo el juez de Casación Diego Barroetaveña en el voto al que adhirió su colega Daniel Petrone.