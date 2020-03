Sorpresa en el final de la semana: Dalma Maradona fue confirmada para el "Súper Bailando 2020". La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe fue una de las convocadas para participar del certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli que empezaría a fines de abril, y sorprendió al aceptar la propuesta.

Así lo anunció este viernes Ángel de Brito en "Los ángeles de la mañana". En principio lo presentó como un enigma hasta que finalmente y gracias a las pistas que brindaron sus angelitas, dijo el nombre de la joven actriz, que ya había participado de la competencia allá por 2006, pero luego, cuando se empezaron a sumar otros condimentos en el concurso que a ella no le gustaban, rechazó nuevas invitaciones.

Sin embargo, el Chato Prada y Fede Hoppe siguieron insistiendo hasta que se salieron con la suya. "Me dicen desde la producción que no puso ninguna condición. No pidió nada, ni siquiera exigió camarín", agregó De Brito.