Ese domingo, Oriana salia de bailar y para llegar segura a casa decidió pedir un remís a la empresa correntina El Águila. Diez minutos tardó en llegar el móvil 38, un Chevrolet Corsa gris, conducido por un hombre alto y de pelo blanco.

Unas horas después, la joven contaría en su cuenta de Twitter el calvario que vivió al sufrir el acoso del conductor y los operadores de la empresa: "Estaba en medio del viaje y escucho que le mandan un menaje que decía ‘¿Está buena?’ entonces levanto la cabeza y lo veo sacándome fotos. Inmediatamente le pregunté qué estaba haciendo y se puso nervioso", describió la chica de 19 años.

Curiosamente, cuando Oriana decidió enfrentar al conductor, reprochándole tomar imágenes de ella sin consentimiento, él se excusó: "El operador me dijo que le mostrara cómo eras vos, no hice nada malo". La respuesta de la joven no se hizo esperar: "¿A usted le parece bien hacer eso?", recriminó. Molesta con el hecho, grabó la discusión que rápidamente se viralizó.

La chica llegó a su casa a las 8.10 y después de recuperarse del susto, fue hasta la agencia de remises para realizar el reclamo. "No me quieren decir nada -escribió horas más tarde-, me pidieron que por favor no haga la denuncia, me pedían disculpas; pero me parece que si me lo hizo a mí se lo hizo a un montón de chicas más".

A las pocas horas comenzaron a llegar a sus redes sociales comentarios de otras chicas que afirmaban haber sufrido hechos similares con conductores de la misma empresa. "Con unas amigas escuchamos al conductor hablando por teléfono, entonces empezamos a mandar la ubicación a nuestras familias. Él se dio cuenta y nos hizo bajar sin cobrarnos", contaba uno de los tantos testimonios.

Oriana contó indignada que la denuncia "fue archivada porque la fiscal de turno no lo toma como delito porque soy mayor de edad".