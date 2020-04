Con 46 partidos en Primera, un reconocido sitio de Internet ya catalogó a Thiago Almada como el jugador más valioso del fútbol argentino y en Vélez están al tanto de esto. Pablo Cavallero, mánager del Fortín, no descartó una posible transferencia y dijo al respecto: "Hay tres o cuatro jóvenes que tienen posibilidad de salir de Vélez y es importante vender para poder seguir con todo al día, sabiendo que vivimos un momento muy particular. Por eso es algo que no podemos descartar para solventar la economía". Y agregó: "Por Thiago recibimos algunos llamados, más que nada de intermediarios. Por ahora es un tanteo. Los precios de los jugadores pueden variar. Los clubes van a quedar muy heridos económicamente porque esto es algo que nadie esperaba".