Federico D’Elía es uno de los que teme por la actividad actoral, por eso se adhirió al pedido de la Federación de Sociedades de Autores e Intérpretes Audiovisuales que sugirió que se emitan obras de ficción nacional en los distintos canales de televisión abierta. "El 80% de los actores por lo general está sin trabajo. Y aún más con estos contextos, que son alarmantes para todos. Particularmente para nosotros. El poco trabajo que hay se frenó todo. Y si mañana nos dicen que se paró todo, nosotros sabemos que inmediatamente mañana no volvemos. La gente además está aburrida de la televisión y de mucho contenido alarmante", manifestó en diálogo con La Once Diez. "Estamos las veinticuatro horas hablando del mismo tema todo el tiempo. La gente tiene que entender que cuando a nosotros nos repiten un programa, nos pagan muy poco, pero algo es más que nada", indicó. "Cuando pase esto se puede volver a la grilla habitual. Pero mientras tanto esto dure, ayudaría a mucha gente que trabaja en la industria con las repeticiones y no se sobrecargaría tanto Internet, incluso cosas viejas, donde se pueden ver un montón de actores de otras épocas", aseguró.