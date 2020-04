"Están favoreciendo a un violento", expresó, con marcada desolación, Laura, madre dos niños, que no ve desde casi un año por impedimento de su padre, ex pareja de la joven, sobre quien pesan abundantes denuncias de violencia de género. Sin embargo, estos antecedentes, ni la negativa a restituir sus hijos a la mamá, llaman la atención a las autoridades judiciales, cuyas pasividades agudizan la angustia de la mujer.

El 19 de mayo de 2019, Laura Torcisi no tuvo ninguna sospecha, luego que su ex pareja retirase de la escuela a los hijos de ambos, de 6 y 13 años. Era el punto de partida del segundo régimen de visitas del hombre, y al mismo tiempo del calvario de Laura. Es que, horas después, el papá de sus niños le dejó en claro que "ahora que estás en pareja no vas a ver más a los chicos. No me llames ni me molestes". La advertencia se cumplió el domingo siguiente, a las 10.30, día y hora de una restitución que nunca fue. Por lo tanto, Torcisi radicó una denuncia, que derivó en la intervención del Juzgado de Familia N° 1 de Campana, a cargo de la jueza Virginia Norzi, que dispuso tres revinculaciones, cuyas fechas "fueron escogidas por él", reveló la mamá de los menores a "Crónica". Sin embargo, en ninguna de las ocasiones se hicieron presente el papá ni los niños. En 12 años de relación, Laura fue sometido a violencia física y psicológica en cuantiosas circunstancias, incluso luego de la separación salvó su vida de milagro, tras ser ahorcada por el agresor delante de las criaturas.

Por estas razones, realizó seis denuncias que no fueron estimadas por la jueza de familia.