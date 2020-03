Un nuevo ataque de "viudas negras" . Esta vez fue en Neuquén. Un constructor de 56 años fue víctima de dos mujeres que lo sedujeron en un casino y lo acompañaron a su casa. Se quedó dormido y ellas le robaron una camioneta, dos televisores y miles de pesos.

Cuando el hombre se despertó y se dio cuenta de lo sucedido realizó la denuncia en la comisaría 12 de Valentina Norte. Según relató ante los policías, tras una charla con las mujeres, en la que tomaron tragos, las llevó a su casa y en seguida se quedó dormido (aún no se determinó si fue sedado o no). Cuando despertó seguía ahí, en su casa, pero ya no estaban las mujeres, ni su camioneta Toyota Hilux, ni dos televisores, ni 30.000 mil pesos ni 600 dólares.

Los investigadores están trabajando sobre las cámaras de seguridad de la zona para ver si alguna de ellas captó la ida de las "viudas negras" con lo que no les pertenece.

No es la primera vez que las llamadas viudas negras actúan en esa ciudad. En marzo de 2019, la policía arrestó a tres mujeres acusadas de drogar y robar a dos hombres con la modalidad "viuda negra" en la que los embaucaron vía Whatsapp y luego se llevaron hasta su perfume y su comida.

Según contaban fuentes policiales, las mujeres se encargaban de conocer a sus víctimas de inseguridad en la calle, intercambiaban números de celular y luego concertaban una cita vía WhatsApp.

La policía allanó la casa que compartían y se descubrió las pastillas y gotas de clonazepam, así como también la comida que habían robado.

En este caso aún no fueron detenidas.