La pandemia de coronavirus afectó a todas las actividades deportivas y siguen las dudas sobre cuándo y cómo se volverán a reanuda. Para Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia, la situación es muy complicada y poco alentadora.

"En los próximos meses veo que sea difícil que se pueda hacer algún evento deportivo, y tengo mis dudas de que se pueda hacer algo este año en el tenis", aseguró Gabi en el programa Subidos a la Red. Por otro lado, aseguró que "hay que pensar en el momento, hacer bien las cosas y ser responsables porque esa es la mejor manera de ayudarnos entre todos". En cuanto a cómo afrontan la situación los tenistas, la ex número tres del mundo comentó que "pensando en ellos, estaría igual, me estaría comiendo la cabeza porque no podría pegarle a la pelota ni poder practicar, pero ahí es donde uno se tiene que calmar, a fin de cuentas todos estamos en la misma situación y no hay anda que se pueda hacer".