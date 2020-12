T ras la inesperada muerte de Diego Maradona, Dalma apuntó con todo contra Matías Morla después que se hiciese viral un audio en el que le recriminaba a Gianinna el no haber podido ir al funeral.

El viernes se dio a conocer una conversación que mantuvo el letrado con la joven, y aunque no se sabe el contenido de lo que le habría dicho la madre de Benjamín, sí trascendió la respuesta del apoderado de Diego. "Los que van a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo, es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto", comenzó diciendo en tono despectivo, para luego finalizar el contacto con una advertencia: "Por otro lado, nunca me voy poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, de tu papá".

Enojadísima por los dichos del profesional, Dalma salió a defender a su hermana: "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio. Si me hubieras atendido las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente. Hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena será social", terminó en primer lugar, para después defender a su hermana.

"A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de papá. Y por último, agradeceme. Menos mal que no fuiste al velorio, porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disgusto", cerró en las redes.