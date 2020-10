"Lamento mucho que mi hermana sea utilizada para tener rating en este momento de estrés familiar. Daniela es mi hermana de sangre y jamás van a romper ese vínculo. Yo la amo con toda mi alma, entiendo su enojo, seguramente causado por estas circunstancias, y la voy a respaldar a Daniela judicialmente todo el tiempo", escribió Rubén Mühlberger, "el doctor de los famosos", en un mensaje de WhatsApp.

Daniela, la hermana del médico, contó tormentosos detalles de la relación que mantiene con él. Sentada en el estudio de "Intrusos", la mujer aseguró que después de una fuerte discusión el domingo pasado decidió contratar a un abogado. "Fue el quiebre. Me sentí ahorcada emocionalmente. En un callejón sin salida. Sentí asco. Fue la primera vez que dije ‘basta’".

Acompañada por su abogado, Ignacio Trimarco, Daniela Mühlberger relató distintos episodios que vivió con el llamado "médico de los famosos", que fue investigado por una supuesta infracción al artículo 106 del Código Penal -que hace referencia al abandono de persona-, además de ciertas irregularidades, como haber ejercido la profesión con la matrícula vencida.

"¿Quién soy yo para él? Como me dijo el domingo: ‘Tengo que lidiar con vos, sos mi hermana impresentable, la conflictiva, la gorda’. Él no quiere a mi hijo. No lo quiere desde la concepción, porque no quiere a su padre. Yo creo que no lo quiere porque es mi hijo. Lo odia", aseguró Daniela, y agregó: "Va a haber contradicciones en mi historia, porque yo lo quiero a mi hermano. Él está con un problema de salud muy grande y me apena".