E l exitazo de "La casa de papel (4ta. temporada)", ubicó a Rodrigo de la Serna en lo más alto, ya a nivel global. De hecho, tiene un contrato de prioridad con Netflix para la quinta temporada de la serie que es un boom y que ya la tenían pensada antes del virus. El actor y su joven pareja, Ludmila Romero, están recluidos en su casa cuidando a los dos chiquitos -muy pequeños- Olivia y Estanislao (sí, igual que el hijo del presidente de la Nación, Alberto Fernández), en tanto, Ludmila se luce en la cocina y muestra los resultados de su pastel de berenjena en Instagram. Por lo demás, De la Serna la lleva bien, salvo el sueño cortado. Con su hija mayor, Miranda (de su pareja con Érica Rivas), se mantiene en contacto por skype o videollamada. Su personaje, Palermo, es un ingeniero amigo de Berlín (Pedro Alonso), hermano de El Profesor (Álvaro Morte). Los tres serán los que van a idear el plan para llevar a cabo uno de los mayores robos de la historia de España. Su incorporación es sin dudas un guiño para la Argentina, que tiene infinidad de seguidores y fanáticos de la serie. Palermo es visceral, no anda con vueltas y podríamos decir que el resto de los atracadores no ven con buenos ojos a este hombre que se suma al grupo cuando deciden rescatar a Río (Miguel Herrán), en la tercera temporada. Ejerce como nuevo líder, lugar que había dejado acéfalo Berlín, pero hemos sido espectadores de la resistencia que provocaba en el grupo, no así en el Profesor, quien confía en su capacidad para resolver conflictos. "Soy muy afortunado en mi carrera. Haber podido coincidir en tiempo y espacio con todos esos talentos que trabajan en ‘La casa de papel’ fue increíble". Se trabajó al estilo Hollywood: 12 horas por día. A su vez, la idiosincrasia que compartimos con los españoles hace que el clima de laburo sea el contrapunto ideal". De la Serna también hizo hincapié en la gran repercusión que generó la serie y contó que le mandaron mensajes desde muchas partes del mundo: Arabia Saudita, Japón, Canadá, Israel, y Turquía, son algunos de los lugares que mencionó. "Es una de locos lo que está pasando. Estoy maravillado", expresó. También, el actor demostró su admiración hacia sus compañeros de elenco: "Yo la tuve más fácil, porque llegué cuando la serie ya era exitosa. En cambio, mis compañeros no se imaginaron el suceso que iba a ser a nivel mundial, grabaron sin saber cuál sería la respuesta". Y reflexionó sobre la receta para conseguir un producto con fanáticos tan fieles: "El público es muy inteligente y si uno no respeta esa inteligencia y se queda en la fórmula fácil, te empiezan a abandonar. Creo que esta serie dialoga muy bien con su público, y eso ayuda mucho".