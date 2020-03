C ada día que pasa, Italia rompe el récord de cantidad de muertos. Las autoridades confirmaron ayer 475 nuevos decesos, con lo que el número total de fallecidos se acercó a los 3.000. En tanto, más de 43.000 personas fueron denunciadas por violar las restricciones. La única buena noticia que parecen tener en estos días es que el aislamiento permitió el florecimiento de los canales de Venecia.

El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, anunció ayer que el número de víctimas mortales registradas en sólo 24 horas fue de 475, la cifra más alta hasta el momento para un solo día. De esta manera, los fallecidos ya son 2.978, mientras que los contagiados superan los 35.700.

Sin embargo, algunas estimaciones afirman que los infectados serían más de 100.000, teniendo en cuenta a quienes están en aislamiento y a los contagiados que no presentan síntomas, por lo que creen estar sanos.

En ese marco, el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, advirtió que "dentro de poco" el sistema sanitario "no estará en condiciones de dar una respuesta a quien se enferme", por lo que instó a la población a respetar la cuarentena. "Amigos, lo digo educadamente, pero si no lo entienden por las buenas, habrá que ser más agresivos: no salgan de casa", dijo, y lamentó que "desgraciadamente, el número no se reduce, sigue siendo alto".

Insólito

En medio de este clima de máxima tensión que parece no tener fin, decenas de miles de personas aún no se dieron cuenta de la importancia de respetar el aislamiento, por lo que ya fueron realizadas 43.595 denuncias por violación del artículo del Código Penal que obliga a acatar las medidas de restricción y la obligatoriedad de salir sólo en caso de situaciones esenciales y con una declaración jurada a mano.

Por su parte, el gobierno anunció que podría extender más allá del 3 de abril las medidas adoptadas para tratar de frenar el coronavirus, que derivaron en la paralización casi total de Italia. "No lo excluyo. Evaluaremos en base a los números", afirmó la ministra de Transporte, Paola De Micheli.

Agua pura

En medio de la cuarentena decretada en toda Italia, los canales de Venecia tienen una mínima presencia de barcos, canoas y góndolas, lo que permitió ver peces, patos y cisnes en un agua cristalina. "El agua ahora se ve más clara porque hay menos tráfico en los canales, lo que permite que el sedimento permanezca en el fondo", explicaron las autoridades, que agregaron que si bien la contaminación del agua puede no haber disminuido, la calidad del aire mejoró.