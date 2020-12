La empresa de medicina prepaga de Diego Armando Maradona había considerado que, si bien el ex futbolista podía ser externado de la Clínica Olivos tras la neurocirugía, no había recibido el alta médica y sugería continuar con el tratamiento en un centro de rehabilitación. De acuerdo al acta de egreso titulada "Continuidad terapéutica de DM al egreso de la Clínica Olivos", la propuesta realizada por la empresa de medicina prepaga Swiss Medical no fue aceptada por los familiares de Maradona, por lo que se decidió la internación domiciliaria. "Considerando que DM ha tenido una evolución posquirúrgica favorable y se encuentra en condiciones de externación, es necesario establecer la continuidad del tratamiento, ya que si bien puede ser externado no se encuentra de alta médica", dice el escrito firmado por Gianinna y Jana Maradona, el médico Leopoldo Luque y el director médico de la Clínica Olivos.