Dos ex funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) reconstruyeron en sus respectivas indagatorias cómo circulaba por sus teléfonos información vinculada con los detenidos de los penales de Ezeiza y Marcos Paz, pero aseguraron que se trataba de intercambios vinculados a sus funciones y no a tareas de espionaje ilegal. Los testimonios de los imputados Fernando Carra (ex asesor de la dirección del SPF y luego a cargo de la Oficina de Promoción de Derechos Humanos) y Miguel Ángel Perrota (ex director de Asuntos Internos) ocurrieron ayer, en el marco de la causa por el supuesto espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora y estuvieron circunscriptas a la información que surge del "Legajo 9", referido a las tareas desplegadas sobre personas privadas de su libertad, sus entornos y hasta su abogados.