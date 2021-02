A nte la fiscal declaró la mamá de la joven venezolana de 18 años que fue abusada en un local del barrio porteño de Balvanera. Según el abogado que representa a su hija, aportó detalles sobre "el hecho, su actuación y otros elementos que no figuran en el acta policial" que hasta este momento formaba parte del expediente. Además Pablo Baqué sostuvo que la hermana de la joven también prestó declaración frente a la fiscal Silvina Russi, y que la víctima lo hará en los próximos días. En diálogo con el canal de noticias Crónica HD el abogado agregó que su representada "quiere declarar para que esto que le pasó a ella no le pase a nadie más".

"Va a ser la declaración más importante de la causa, tengamos en cuenta que la jueza tuvo la vocación de ver al imputado dos veces, y hasta ahora, para la jueza, la víctima es un papel nada más", dijo. Apuntó contra el testimonio que prestó el acusado, Irineo Humberto Garzón Martínez, quien aseguró que la joven mintió y que mantuvieron relaciones sexuales consentidas luego de que ella se "ofreciera". "Para nosotros están difundiendo una versión ficcionada de los hechos, preparada obviamente, y nosotros no vamos a subirnos a eso para tratar de confundir a la sociedad, que es la estrategia de la defensa", opinó Baqué. El abogado también cuestionó al defensor de Garzón Martínez, Osvaldo Cantoro, ya que "salió en los medios diciendo que (la víctima) es una prostituta y que no fue al lugar a trabajar sino a tener sexo". "Ella entró en crisis ayer, hay muchas cuestiones en toda esta fabulación que hace el abogado que son inconsistentes. Nuestra versión va a quedar comprobada rápidamente cuando la tome un tribunal", comentó y sostuvo que se van a presentar tres nuevos testigos que aportarán un escrito que incorpora los testimonios de "otras chicas que aparecieron y que también sufrieron situaciones de acoso e intimidación" por parte de Garzón Martínez. "También vamos a presentar un pedido a la jueza para que se tomen algunos recaudos para con la víctima, en relación al abogado de la defensa, nosotros estamos tratando de preservar su identidad porque esta chica tiene que recuperar su vida, no puede ser un producto mediático", añadió. La jueza Karina Zucconi procesó al comerciante salteño por "abuso sexual agravado con acceso carnal", pero mantuvo la libertad del imputado.