La secretaria nacional de Cultura de Brasil, la actriz Regina Duarte, minimizó los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985 al señalar que "siempre hubo tortura" en el mundo. "Siempre hubo tortura, yo no quiero arrastrar un cementerio. La humanidad no para de morir, si hablas de vida, por otro lado hay muerte. ¿Por qué mirar hacia atrás?", expresó Duarte en una entrevista en vivo a la cadena de noticias CNN. Duarte también se refirió a la pandemia de coronavirus: "Quien se queda arrastrando filas de ataúdes no vive. Creo que hay una morbilidad en este momento", expresó. Al ser consultada sobre por qué la secretaría no se expresó sobre la muerte por coronavirus de personalidades destacadas de la cultura, Duarte señaló que "el reconocimiento existe o no existe. Yo tenía tantas cosas que decir y ustedes están desenterrando muertos", vociferó Duarte y dio por terminada la conversación. Duarte suplantó a Roberto Alvim, destituido después de emular al jefe de la propaganda nazi Joseph Goebbels en un video institucional.