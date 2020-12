La defensa del único acusado por el atentado a la AMIA, Carlos Telleldín, pidió ayer su absolución y calificó como "absurdos y delirantes" los cargos en su contra, en el alegato final en el juicio oral en el que tiene pedidos de prisión perpetua por parte de la fiscalía y familiares de víctimas.

Además, la defensora oficial Verónica Carzoglio sostuvo que se construyó una acusación con "toques de novela turca" y sin mencionar al destituido juez del caso Juan José Galeano o al fallecido fiscal Alberto Nisman.

"Reformularon la acusación con toques de novela turca, de Galeano, Mullen y Barbaccia (ex fiscales del caso), ¿se acuerdan?", preguntó y agregó: "Nadie los nombró y de Nisman mejor no hablemos porque está muerto. No eran Voldemort", dijo en alusión al personaje de la saga "Harry Potter".

Telleldín fue acusado con "argumentos absurdos y delirantes", sostuvo la defensora oficial ante el Tribunal Oral Federal 3 al pedir la absolución por inocencia y por prescripción del delito. Además, reclamó la "nulidad de todo lo obrado desde el inicio de la investigación por pérdida de imparcialidad del juez de instrucción", al recordar la condena a Galeano, por delitos cometidos durante la investigación. "No saben qué imputarle, sólo saben que quieren una condena y a prisión perpetua", agregó.

La defensora sostuvo que "con honestidad lo que han hecho las partes acusadoras con sus alegatos es reconocer lo que sostiene desde el primer día Telleldín, su ajenidad con relación al atentado, No existen elementos de prueba que permitan vincular válidamente al nombrado con su participación necesaria en semejante atentado".