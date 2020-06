En el marco de una causa por homicidio agravado por el vínculo, cuyo principal acusado es Óscar Almirón, su defensa exige el cambio de carátula. El imputado es sospechoso de asesinar a su pareja, Natalia Martínez, en 2013. No obstante, su representante legal sostiene que el deceso se desencadenó por asfixia natural y no mecánica. Paolo Ricciari, abogado de Óscar Almirón aseguró que "en el expediente, es la propia familia quien hace la denuncia a las 23.15. Lo caratula averiguación de causales de muerte, mala praxis". Almirón, concubino de Martínez, aseguró que en los dos días anteriores al deceso la mujer manifestó malestares respiratorios, que en principio el personal de un centro de salud porteño vinculó con un ataque de pánico. Sin embargo, con base en la versión de la defensa, la historia clínica reveló que Martínez presentaba "disnea, fiebre y palpitaciones. Al otro día refiere taquicardia. El certificado de defunción dice que es paro cardiorrespiratorio no traumático". A pesar de dicho informe, "la teoría de la fiscal dice que la molió a golpes y la estranguló porque es lo que dice la médica hemopatóloga. El médico forense se rectifica y dice paro cardiorrespiratorio, siendo la causa asfixia por compresión extrínseca de cuello. Encontraron una huella de dos centímetros en el cuello, que equivale a un dedo. Si es estrangulamiento tiene que ser con dos manos, y de los dos lados".

El acusado fue detenido el 7 de enero pasado, aclarando su defensa que jamás estuvo prófugo. Ricciari enfatizó "incongruencias, porque la hija de la víctima negó que haya existido situaciones violentas con anterioridad y manifiesta que las relaciones familiares no están bien, principalmente entre su tía y su mamá".