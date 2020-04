L uego de habilitar la inscripción al Ingreso Federal de Emergencia (IFE) para monotributistas A y B y trabajadores informales, el gobierno definirá esta semana la ayuda para las escalas C y B, profesionales y autónomos. Todo indicaba que iba a repetirse la herramienta del bono de $10.000 para este sector de mejores ingresos, pero en los últimos días hubo un cambio de dirección y evalúan otras opciones que alcance a mayor volumen de beneficiarios.

Para los sectores más vulnerables y las escalas más bajas, el despliegue de herramientas digitales para el acceso al IFE fue contra reloj. En pocos días se confeccionó la página donde inscribirse y mañana arranca el cronograma de pagos. Para los de la escala siguiente, el gobierno se está tomando un poco más de tiempo para hacer anuncios y según pudo constatar "Crónica" se está pensando una batería de medidas que "probablemente no incluyan el IFE" para los C y D.

"Se evaluó utilizar la misma herramienta otorgada a las categorías A y B, pero ahora se avanza en otra dirección, hacia otras alternativas con mayor volumen" de personas beneficiadas, aseguró una fuente del Ministerio de Desarrollo Productivo. El anuncio sería para esta semana y uno de los ítems podrían ser créditos bancarios con baja tasa de interés de aprobación automática, aunque nada está definido.

En tanto, crece la ansiedad del sector que factura hasta $34.789 por mes (categoría C) y hasta $52.184 (categoría D), así como también la de los autónomos e independientes. Son muchos los profesionales que trabajaron la mitad de marzo y cero en abril. Por ejemplo, un entrenador físico o un contador o un profesor particular no brindan servicios hace semanas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.

En ese marco, otra de las opciones que se baraja es que aquellos que facturan cero pesos mientras dure el encierro no abonen el monotributo, para empezar.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró el último miércoles que el gobierno "trabaja en la implementación de medidas adicionales para sectores de profesionales, autónomos o monotributistas de categorías C y D. Estamos pensando en algunas herramientas que las iremos comunicando". La declaración fue interpretada como una extensión del IFE a este sector pero finalmente no sería así.

Por lo pronto, la inscripción de los monotributistas A y B fue con máxima celeridad. Las incompatibilidades y las restricciones de índole patrimonial dejaron afuera a más de 4 millones de personas que se anotaron para recibir los $10.000; y adentro a casi 8 millones, el doble de lo esperado por el gobierno. El bono se empezará a cobrar esta semana y ya adelantaron desde la Rosada que también se pagará en el mes de mayo. Es para los A y B, pero también para los trabajadores informales, trabajadores del régimen doméstico, beneficiarios que cobran la AUH y otros. De los 7,8 millones de personas que lo van a cobrar, sólo 5,9% son monotributistas. En tanto, el 62% son trabajadores informales, 30% cobran la Asignación por Hijo o por Embarazo y 1,7% son empleados de casas particulares no inscriptos en el monotributo.

La necesidad de una ayuda urgente del Estado para los próximos meses es evidente, dados los niveles de pobreza e indigencia que marca el Indec y comprobables con esa cantidad de inscriptos.