L as zapatillas secuestradas a los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero último en Villa Gesell, están siendo sometidas a una pericia scopométrica, que comparará el dibujo de las suelas con la huella hallada en el rostro de la víctima. El peritaje se realizará en el laboratorio de la delegación de la Policía Federal Argentina en la ciudad de Mar del Plata, y sus resultados demandarán por lo menos dos semanas. En este estudio comparativo, los calzados secuestrados en el domicilio que los jóvenes imputados alquilaban en Gesell serán cotejados con los registros de una huella que Fernando presentaba en el rostro.

Silvino Báez y su esposa,Graciela Sosa, siguen el estudio desde su casa, debido al aislamiento social. "La pericia es como retirar el cuerpo de mi hijo de vuelta. Estamos acá esperando que se haga la pericia y que se haga justicia", afirmó el hombre. "La pandemia nos está poniendo igual a todos: no hay ricos ni pobres. La investigación se quedó un poco, pero igualmente la fiscalía lo lleva de a poquito. Se está haciendo algo, pero si esto no hubiese pasado, quizás habría alguna prueba más". La familia está "muy conforme" con el trabajo de la fiscal. "Están haciendo su trabajo. Con la cuarentena, todo se puso más difícil, pero hoy demostraron que están trabajando y haciendo las pericias", sostuvo Báez. "Lo extrañamos demasiado, él está siempre presente en todo. Así nos levantamos a la mañana y así nos volvemos a acostar a la noche. Pensamos cómo sería si estuviera acá, con la cuarentena; siempre estaba inquieto y con esta situación habría tenido una multa ya. No se iba a quedar todos los días en la casa".

"Con mi mujer, Graciela, nos gustaría que paguen todos los culpables y si no lo son van a quedar libres. Pero, hasta ahora, quienes están excarcelados, están en la causa, así que, si tuvieron participación, van a estar en el juicio y encarcelados", dijo el papá.